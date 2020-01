Les yeux fermés n°38, samedi 18 janvier

l’équipe de l’association des couleurs , vous propose son magasine » les yeux fermés » , pour ce samedi :

vos rubriques adorées : « on bouge » avec Sassa, l »agenda » , « trois minutes de Bonheur » de JW.

nos invités de ce mois sont :

Madame Seyni Présidente de Association Solidarité des Prothèses et

Association Des Femmes de PERNETY

L’Association Solidarité des Prothèses réalise des actions à destination de l’Afrique de l’Ouest « Sénégal ».

Son objectif fournir des Prothèses,Béquilles, Fauteuils Roulants,Matériels à destination des personnes en situation de handicape …

Association Des Femmes de PERNETY (AFP) AFP est l’organisation du conseil de quartier a la rencontre des Femmes de Paris 14 eme.

et Mme Wahiba FAURE, Entrepreneur, responsable de WAKA CONSEIL

Quelque peu Sourde et Malentendante Mme Wahiba FAURE. Nous decouvrirons son parcourt de vie qui accompagne aujourdhui la volonte de sensibilise et d’apporte des conseils scientifiques…

me Wahiba et son agence « WAKA CONSEIL» a pour mission de construire des ponts entre la société et les personnes en situation de handicap sensoriel. Rompre l’isolement et faciliter l’insertion sociale et professionnelle