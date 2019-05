les yeux fermés est une émission proposée et réalisée par l’association des couleurs. Au programme , Sassa et Kamar vous parleront du café dans leur rubrique « on bouge », Sir moyes accueillera Mabrouk SACRAOUI et Pascal PLANCHAIS 2 Randonneurs du dimanche dans « ton avis m’intéresse », puis PH reçoit M William ASTRE, fondateur de La Compagnie de l’Astre 06 82 64 60 27 www.cie-astre.com.

il y aura bien sur JW notre MC pour deux freestyle.