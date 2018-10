Samedi 20 octobre, le collectif ADC ( association des couleurs) vous offrait « les yeux fermés », le magazine qui rafraîchit la fm. Dans la rubrique » On bouge » Sassa et Kamar vous parlent d’Halloween, puis Sir Moyes recevait Hugo Guillon pour parler de réinsertion (www.genepi.fr) . Ensuite agenda, et 3 minutes de bonheur, Jw et dorure sur plan B envoient des rimes à tout va. on finit avec Ati Ndjé, artiste d’afrobeat , qui se révèle au micro de PH .www.ati-ndje.com