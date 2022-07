Les voix de la jeunesse, une série de podcasts des élèves de première du lycée Fragonard ! – Première partie

Au cours du mois d’avril 2022, nous avons eu la chance de rencontrer les élèves de la spécialité géopolitique du lycée Fragonard (l’Isle Adam). De cette rencontre est né un podcast, celui des « voix de la jeunesse » qui traverse les sujets de société et l’actualité par les mots et les pensées de jeunes entre 16 et 18 ans actuellement scolarisé.e.s.

Ce podcast est surtout le constat d’une nécessité de se raconter entre elles et entre eux, nécessité à laquelle nous avons essayé de répondre grâce aux média radio.

Du choix des sujets, à l’écriture ou encore à la réalisation de l’habillage sonore : tout a été pensé par les élèves de trois groupes aux thématiques différentes.

Tendez l’oreille pour découvrir les sujets choisies par les différents groupes !

Episode 1 – « Avoir 16 ans »

Présentation : Marwan et Ines

Journalistes : rose, Adrien, Yanis et Camille

Création sonore sonore : Yanis

Episode 2 – Le racisme

Présentation : Wyatt

Journalistes : Léa, chiara et Matteo

Chroniqueuses : Imene et Livia

Création sonore réalisée par Matteo

Episode 3 – La religion

Présentation : Enaël

Journalistes : Antoine et Gaëtan

Chroniqueuses : Maïline, Mathilde et Cléa

Les « Les Voix de la Jeunesse » co-écrits à plus de 60 mains, accompagné.e.s par Colin Gruel, Elsa Gavinet, Camille Masson de Radio Campus Paris et l’équipe pédagogique du lycée L’isle Adam, Jérôme-Charles Tambuté, Marion Rouet et Marie-Aimée Romieux.