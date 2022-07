Les voix de la jeunesse, une série de podcasts des élèves de première du lycée Fragonard ! – Deuxième partie

Au cours du mois d’avril 2022, nous avons eu la chance de rencontrer les élèves de la spécialité géopolitique du lycée Fragonard (l’Isle Adam). De cette rencontre est né un podcast, celui des « voix de la jeunesse » qui traverse les sujets de société et l’actualité par les mots et les pensées de jeunes entre 16 et 18 ans actuellement scolarisé.e.s.

Ce podcast est surtout le constat d’une nécessité de se raconter entre elles et entre eux, nécessité à laquelle nous avons essayé de répondre grâce aux média radio.

Du choix des sujets, à l’écriture ou encore à la réalisation de l’habillage sonore : tout a été pensé par les élèves de quatre groupes aux thématiques différentes.

Episode 4 – La cohabitation religieuse

Présentation : Sana

Chroniques : Milena, Mathieu, Alexandre

Micro-trottoir : Zéa et Charline

Extraits musicaux : Good News – Mac Miller

Extraits sonores : Qu’est ce qu’on a fait au Bon Dieu ? de Philippe de Chauveron – bande-annonce / Odyssée de Pi, Ang Lee – extraits du film / Cinésthésie #1 L’Odysée de Pi par Urban – Chroniques ciné

Episode 5 – L’immigration

Présentation : Zïa

Chronique : Yohan

Micro-trottoir : Gabrielle et Éléonore

Extrait musical : La Clé – Tiakola

Sons d’archives : Nicolas Sarkozy, Ministre de l’Intérieur, le 29 juin 2005 à La Courneuve dans la cité des 4000, quelques jours après la mort d’un enfant / François Mitterrand, le 11 décembre 1989 sur les immigrés clandestins, Antenne 2

Episode 6 – La guerre froide

Présentation : Niels

Chroniques et micro-trottoir : Natanael, Quentin et Niels

Extrait musical : Bad – Michael Jackson

Episode 7 – Les frontières idéologiques et sociales

Présentation : Élias

Chroniques : Nayla et Léandre

Micro-trottoir : Maria et Margot

Extrait musical : Hayya Hayya (Better Together) – Hymne officiel de la FIFA World Cup 2022 au Qatar / Walk it Talk it – Migos ft. Drake