Les vacances de Mappemonde ont des parfums méditerranéens et celtiques. On en a profité pour explorer des villes jamais présentées dans Mappemonde : Naples, Athènes, Dublin… Plus quelques destinations françaises bien pittoresques (Mâcon, Pézenas, Bordeaux).

Après des vacances fictionnelles aux États-Unis, l’équipe raconte ses vraies vacances dans un épisode bonus, léger et ensoleillé. Premier épisode après la pause estivale mais pas encore tout à fait la rentrée, le crew Mappemonde reprend le rythme avec quelques changements dans l’équipe.

Mappemonde en vacances

Christodoulos Halaris – Του Μικροκωνσταντίνου (Athènes)

Capo Plaza – Giovane Fuoriclasse (Salerne)

Equipe de Foot – Fireworks (Bordeaux)

Lena Planotos – Αιμάτινες Σκιές Από Απόσταση (Bloody Shadows From A Distance) (Heraklion)

Boby Lapointe – Ta Katie t’a quitté (Pézenas)

Girl Band – In Plastic (Dublin)

Fluxion – Lapses (Athènes)

Nu Guinea – Ddoje Facce (Napoli)

JMPZ – Gondwana (Mâcon)

Mariza Koch – Arabas Perna (Athènes)

Giancario d’Auria – Follia (Napoli)

Matador – bsunday (Dublin)

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette et Antoine Carrière. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey. Photo : Mâcon © Luciani71