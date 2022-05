Les trois émissions culturelles du collège Jean Jaurès de Villepinte

Les élèves de quatrième du Collège Jean Jaurès de Villepinte ont réalisé trois courtes émissions au cours de leur atelier radiophonique.

Emission 1 : Les influenceuses à Dubaï

Amira et Maïssane se sont penchées sur le phénomène de Porta Potti à Dubaï, via l’interview fictive d’une influenceuse qui a vécu là-bas, et d’une chronique d’opinion d’Idriss sur le même sujet. Talibé s’est intéressé, pour sa part, à la récente canicule qui a lieu en Inde. Selma a présenté l’émission et Faheem et Nour l’ont réalisée.

Emission 2 : Retour sur la jeunesse des acteurs de Harry Potter

Une émission sur les deux figures centrales de la saga Harry Potter. Mohamed K. joue le rôle de Daniel Radcliffe, et Jasmine joue le rôle d’Emma Waston : ils s’interrogent sur l’impact du tournage d’Harry Potter sur leur jeunesse. L’interview est menée par Ivenide et Nehila. Mohamed H. a animé, et Metehan et Uruththira ont réalisé cette émission. Tasmine a fait une chronique sa chanson préférée de Doja Cat.

Crédit musical : Woman, de Doja Cat

Emission 3 : Actualité du foot & interview gastronomique

Djoulissa a animé cette dernière émission, qui traitait de l’actualité du football, et plus particulièrement, du joueur brésilien Neymar, invité fictif de cette émission incarné par Nathan. Les intervieweurs Djiby et Jaimie l’ont interrogé sur les dernières polémiques qui l’ont touché. Dans une deuxième partie de l’émission, la journaliste Aissata a interviewé Mélissa sur sa recette préférée : la tomate farcie. L’émission a été réalisée par Kris.