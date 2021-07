Les Siestes Electroniques : Sound systems et culture dancehall // 17.07.2021

Les Siestes Electroniques : Sound Systems et Culture Dancehall

📻 Le week-end du 17-18 juillet, Les Siestes Electroniques s’invitaient au parc des Courtilières pour deux jours de radio et de DJ sets. Entre autres, au programme, une session animée par Mylène Mauricrace, productrice de l’émission « Histoires de », sur les sound systems et la culture dancehall aux Antilles et dans l’Hexagone 📻 Avec Mathias de La Fuente du High Bass Sound System, l’émission retrace la naissance et l’évolution des sound systems et de la culture dancehall 📻

TRACKLIST :

Owen Gray, On the Beach (Coxsone Records) The Silvertones, True Confession (Treasure Isle) Early B, Righteous Rasta (King Jam) Admiral T, Sound System (Don’s Music - AZ) Jah Mike, Ou Jumpy (Rubicolor) Daddy Pleen x Docteur Charly, Gadé Realité a (Don’s Music) Kalash feat Lieutenant, Pren Pié (Chabine Prod) Majesty, Jah m'a donné (Granier Music) Azrock, Original Montreuil Language (Velda Music) T Blica, Cho les Vakabons (Blica Family x Langue Pendue) Tonton David, Peuples du Monde (Virgin)