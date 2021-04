Les Révolutions Du Jazz 2: Le Jazz Modal 05.04.21

Second temps de notre série consacrée au jazz et à ses révolutions: aujourd’hui le jazz modal.

S’agit-il d’ailleurs d’une révolution comme le fut celle du be bop ou du free jazz et a-t-elle suscité autant de controverse. Quand exactement est né le jazz modal et surtout qui l’a inventé, le jazz modal n’a-t-il qu’une paternité ou plusieurs?

mais surtout qu’est-ce que le jazz modal? Quand on se penche sur cette question on est confronté à des termes qui peuvent sembler opaques au non musiciens, tonal, modal, modes mineurs et modes majeurs ou encore atmosphère modale… Pour nous éclairer sur le sujet nous recevons Daniel Beaussier, multi instrumentiste hanches et guitare notamment, il a entre autres joué avec Carla Bley, Trilok Gurtu ou encore François Janneau pour n’en citer que quelques uns et il est le fondateur de l’edim une école de musique.

programmation musicale

-Cannonball Adderley Autumn Leaves

de l’album « Something Else »

-Pandit Chandrashekhar Naringrekar Raga Yaman Kalyan

de l’album « the tradition of dhrupad on surbahar »

-Miles Davis So what

de l’album « kind of blue »

-Duke Ellington c jam blues

de l’album « the Duke and his men »

-John Coltrane the spirituals

de l’album « the complete 1961 village vanguard «

—Correspondance de Daniel Beaussier Lara

de l’album « sans(e)krit »

-Steve Coleman and Metrics be bop

de l’album « a tale of 3 cities »

émission réalisée par Adel Ittel et proposée par Olivier Delaporte

EDIM école des musiques actuelles