Les nouvelles formes d’amour et de sexualité au Japon // 16.12.2021

Que diriez-vous d’offrir une love doll pour Noël ? Bon, ce n’est peut-être pas un objet adapté à Noël, ou peut-être est-ce Noël qui n’est pas adapté à ce genre d’objet, et après tout, qu’en savons-nous ? D’ailleurs, si vous en trouvez dans le commerce en France, elles ne seront pas vendues sous ce nom mais sous celui de « poupée sexuelle ».

Les objets dédiés au sexe ou à l’amour, bien que souvent mal vus, se font de plus en plus prisés dans nos sociétés modernes, et avec eux apparaissent de nouvelles formes d’amour qui relie l’humain et le non-humain.

C’est de ces nouvelles formes d’amour et de sexualité au Japon que nous allons parler avec l’anthropologue Agnès Giard.

Au cours de l’émission vous entendrez aussi :

– la chronique d’Imane sur les shunga japonais – si vous ignorez de quoi il s’agit, c’est l’occasion d’écouter – et l’ « Ars Amatoria » d’Ovide ;

– la chronique d’Émile sur le dernier livre de Philippe Descola : « Les formes du visible ».

Jeudi 16 décembre 2021 à 20h.