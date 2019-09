Les langues autochtones à l’épreuve de la recherche // 26.09.2019

En cette année 2019, décrétée année internationale des langues autochtones par l’assemblée générale des Nations Unies, il nous reste quelques mois pour aborder le sujet.

Les Voix du crépuscule avaient consacré en 2013 une émission aux politiques de revitalisation des langues et s’était fait écho du constat alarmant dressé par les chercheurs quant à la vitesse de l’érosion de la diversité linguistique.

Langue autochtone et langue en danger ne sont pas des synonymes, bien que beaucoup des langues en danger soient des langues autochtones et que beaucoup des langues autochtones soient en danger.

Le constat sur la disparition des langues n’ayant guère changé depuis 2013, et dans la mesure où nous préférons nous concentrer sur l’aspect « autochtone » que sur l’aspect « en danger », nous ne nous attarderons pas sur la question de la revitalisation mais nous regarderons de plus près un exemple de langue autochtone et parlerons du travail des linguistes et du rôle parfois complexe de la recherche linguistique dans le quotidien d’une langue autochtone.

À cette fin nous recevrons Julie Marsault, doctorante en linguistique à l’université Paris III, spécialiste du omaha, langue autochtone du Nebraska.

jeudi 26 septembre 2019, 20h – 21h,

en direct sur Radio Campus Paris,

93.9FM, sur internet ou sur la radio numérique terrestre