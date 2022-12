Les jeunes de l’IME Excelsior (Le Raincy) découvrent la radio

La jolie bande de l’IME Excelsior vous regarde, vous écoute, vous questionne, MAIS NE VOUS JUGENT JAMAIS.

Sauf un peu si jamais tu n’as toujours pas de compte insta ou snap..

Un IME c’est quoi? Et bien c’est un institut médico-éducatif , autrement dit c’est un lieu pour les jeunes pouvant présenter certains troubles psychiques, et qui leur propose une éducation adaptée et un accompagnement médico-social pour chacun d’entre eux.

Nour, Maxime, Logan, Yannis et Adam sont des jeunes sympas, marrants et curieux de la radio. Accompagnés de leurs bienveillantes éducatrices Sabrina et Alyson, ils sont devenus hyper à l’aise avec le micro et vont même bientôt créer leur propre radio au sein de l’IME, suite au temps passé à parler ensemble lors de plusieurs ateliers radio.

Quel est le sujet sur cet assemblage de sons enregistrés avec eux ? Les réseaux sociaux et le cool/pas cool de leurs usages. Et puis ils se sont baladés dans l’IME pour faire du micro-trottoir et faire des questions réponses à l’aveugle, tout en lâchant un petit freestyle de rap à la fin. Un conseil, restez vraiment jusqu’à la fin du mix. TRAP I.M.E EXELSIOR REPRESENTE.

Réalisation : Jonathan Carasse et Claire Jeanne

Montage : Jonathan Carasse

Prise de son : Claire Jeanne

Médiation des ateliers : Claire Jeanne

Éducatrices à l‘IME : Alyson et Sabrina

Débat sur les réseaux sociaux : Logan, Yannis, Adam, Maxime, Nour et les éducatrices Alyson et Sabrina.

Micro-trottoir : Nour et le bonheur, Logan et la Santé, Yannis et les réseaux sociaux.

Freestyle : Maxime, Yannis et Logan.