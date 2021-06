Les Grandes Ondes : Le Collège Guy Flavien au Musée National de l’Histoire de l’Immigration // 08-06-2021

Les Beaux jours sont revenus et avec eux la levée progressive des restrictions sanitaires. Ainsi les élèves de 4ème 1 du collège Guy Flavien dans le 12e arrondissement de Paris ont pu enregistrer en public, sur la terrasse du Palais de la Porte dorée, une émission consacrée au thème de la colonisation.

L’émission était l’aboutissement d’un cycle de trois ateliers dans le cadre d’un partenariat entre Radio Campus Paris et le Musée National de l’Histoire de l’Immigration.

Les élèves y abordent des questions aussi difficiles que le débat Clémenceau Ferry de 1881 au sujet de la colonisation, l’exposition coloniale de 1931, les zoos humains ou encore la situation des Ouïghours en Chine, le tout agrémenté de nombreuses chroniques que nous vous laissons découvrir en écoutant.

Nous remercions :

Mathias Dreyfus, historien du MNHI, et Pascal Blanchard, historien et documentariste, qui nous ont fait l’honneur de venir répondre aux questions des élèves,

Nathanaël de l’Institut Ouïghour d’Europe (IODE) qui nous a accordé une interview,

Isabelle Miskovsky, Agnès Bath-M’Wom et Karola Valobra, documentaliste et professeures d’histoire-géographie et de français au collège Guy Flavien, qui ont encadré les ateliers,

Frédéric Callens et Amélie Loiseau du Musée de l’Immigration qui ont conduit ce partenariat avec nous,

André et Camille qui ont conduit le partenariat côté Radio Campus Paris,

Jonathan et Hugo à la technique

et Éléonore et Pascal, les formateurs de Radio Campus Paris.