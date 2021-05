Les Fonds de Tiroir : Océanie Baby // 28-04-21

© Illustration Daphné Catton pour les Fonds de Tiroir

LFDT saison 2 épisode 6

Dans ce dernier épisode géographique de la saison, on s’intéresse à un petit continent pourtant moteur du rock d’hier et d’aujourd’hui : l’Océanie !

On t’embarque pour 1h30 d’émission en direct (oui oui une première pour nous !) où la pédale fuzz d’Australie ou de Nouvelle-Zélande côtoie le Kundu de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On y découvrira les King Gizzard des années 70s, la scène Punk de Wellington NZ, le rock ethnique de Port Moresby et pleins d’autres surprises encore ! Bonne écoute les loulous !

Merci à Camille Masson pour la réalisation de l’épisode en direct <3

La Playlist

C’est par ici en complet sur Youtube

Ou dans une version alternative sur Spotify

King Gizzard & the Lizard Wizard– Sense

Black Brothers – Saman Doye

Sanguma – Garden Song

Tamam Shud – Take a Walk on a Foggy Morn

Zoot – The Freak

Stray Dags – Self-Attack

The Wallsockets – Euthanasia

Naked Spots Dance – Blank

Whirlywirld – Window to the World

The Clean – Tally Ho

Tall Dwarfs – The Brain that Wouldn’t Die

The Jetsonnes – Newspaper

Asphixiation – The Crush

Blam Blam Blam – Don’t Fight It Marsha, It’s Bigger Than Both of Us

Nick the Stripper – The Birthday Party

