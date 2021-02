Les Fonds de Tiroir : CAN (épisode anniversaire) // 01-02-21

© Illustration Anaïs Nawras pour les Fonds de Tiroir

LFDT saison 2 épisode 4

Pour le premier anniversaire des Fonds de Tiroir, on a décidé de vous parler d’un groupe inclassable qui a redéfini les frontières du rock et de l’expérimentation musicale. Injustement qualifié de « rock-choucroute » par la presse anglaise, le son de CAN marquera pourtant toute une génération et signera les débuts du Post-Punk, de l’Ambient et même du sampling !

Dans cet épisode chronologique, de 1968 à 1979, on va s’intéresser à ce groupe atypique et légendaire, qui changera la face du rock underground.

La Playlist

C’est par ici !

CAN – Millionspiel

The Monks – Monk Time

CAN – Little star of Bethlehem

CAN – She brings the rain

The Fall – I am Damo Suzuki

CAN – Mother Sky

CAN – Bring me coffee or tea

Can – Mushroom

CAN – Sing Swan song

CAN – I’m so green

CAN – Bel air

CAN – Moonshake

CAN – E.F.S 7

CAN – E.F.S 36

CAN – I want more

CAN – Sunday jam

Holger Czukay – Persian love

CAN – Future days

