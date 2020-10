Les Fonds de Tiroir : 77/81 – Punk is Already Dead // 12-10-20

© Illustration Claire Charvet pour les Fonds de Tiroir

LFDT saison 2 épisode 1

Premier épisode de cette nouvelle saison ! On revient avec cette question que tout le monde se pose : le Punk est-il vraiment mort dans les années 80 ? Un prétexte bien sympa pour parler Post-Punk, triturage électronique, de The Cure à 19 ans et de sermons apocalyptiques.

La Playlist

C’est par ici !

Amyl & the Sniffers – GFY

Buzzcocks – Boredom

Devo – Mongoloïd

Warsaw – The Drawback

The Cure – Foxy Lady

Public Image LTD – Flowers of Romance

The Units – High Pressure Days

The Bauhaus – Harry

The Slits – I Heard it Through the Grapevine

The Raincoats – Lola

Bush Tetras – Too Many Creeps

Olivensteins – Fier de ne Rien Faire

Orchestre Rouge – Je Cherche une Drogue qui ne Fait pas Mal

Marquis de Sade – Cancer & Drugs

Modern English – Just a Thought

Blue Orchids – The Flood

Retrouvez-nous !

Les Fonds de Tiroir, c’est l’émission rock qui déterre des vieux machins sur Radio Campus Paris (93.9FM) de 22h30 à 00h un lundi par mois.

On est aussi sur Facebook, Spotify (avec un second compte pour les playlists !) et sur Mixcloud. N’hésitez pas à nous y rejoindre pour en savoir plus sur l’émission et sur les thèmes abordés !

Bisous <3