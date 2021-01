Les Fonds de Tiroir : 70’s from Indonesia to Japan // 04-01-21

© Illustration Claire Charvet pour les Fonds de Tiroir

LFDT saison 2 épisode 3

Ce mois, un voyage musical dans le temps et dans l’espace, rien que ça !! On a décidé de s’offrir un petit road-trip en Asie au temps de 70’s. Dans cette épopée allant de l’Indonésie au Japon, on vous propose de la transe spirituelle thaï, de la funk acide Viet, les Beatles Hong Kongais, du psyché bucolique coréen et même du psychédélisme anti drogue…

La Playlist

The Brims – Anti-Gandja

Soul Lam Plearn – The petch Phin Thong Band

Liev Tuk – Rom Sue Sue

Mai Lệ Huyền – Song Cho Nhau

Mai Lệ Huyền – Có Ai Trên Đời Mà Không Yêu

Teddy Robin and the playboys – Magic Colours

Kim Jung Mi – Haenim

Jang Hyun – The Sunset

Shin Joong Hyun & The Men – Beautiful Rivers and Mountains

The spiders – Kaze Ga Naiteriru

Happy End – Taifu

Retrouvez-nous !

Les Fonds de Tiroir, c’est l’émission rock qui déterre des vieux machins sur Radio Campus Paris (93.9FM) de 22h30 à 00h un lundi par mois.

