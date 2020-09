Les Fonds de Tiroir : 100% Africa // 27-04-20

© Lucie Collin Matelot pour les Fonds de Tiroir

LFDT épisode 4

Pour ce quatrième épisode, Paul et André vous emmènent à la découverte d’un continent rock insoupçonné : l’Afrique. Du Zamrock au Zim Heavy, en passant par les sons du Nigéria, Maroc, Kenya et pleins d’autres, ça va groover baby !

La Playlist

C’est par ici !

Suck – Season of the witch

Fadoul – Kalam Al Nass

Les frères Mégri – El Harib

Mazouni – Daag Dagui

Sharhabil Ahmed – Argos Farfish

Black Savage – Savaged

Francis Bebey – Fleur Tropicale

Françis Bebey – Sanza tristesse

Musi-O-Tunya – Musi-O-Tunya

W.I.T.C.H – Lazy Bones

Hi Babe – Ngozi Family

Amanaz – I Am Very Far

The Funkees – Break Trough

War-Head Constriction – Graceful Bird

Waves – Mother

Lijadu Sisters – Amebo

Ofo and the Black Company – Allah Wakbarr

National Wake – Everybody

Freedom’s children – That Did It

Wild Youth – Wot About Me

Gypsy Caravan – Chistiuiti

Wells Fargo – Watch Out

Peace – Black Power

Retrouvez-nous !

Les Fonds de Tiroir, c’est l’émission rock qui déterre des vieux machins sur Radio Campus Paris (93.9FM) de 22h30 à 00h un lundi par mois.

On est aussi sur Facebook et sur Mixcloud. N’hésitez pas à nous y rejoindre pour en savoir plus sur l’émission et sur les thèmes abordés !

Bisous <3