Mercredi ! Les Femmes et la Mer // 06.11.2019

Au programme ce mercredi !

Dans cet épisode de Mercredi ! On a voulu relater quelques histoires et légende de notre belle région qu’est la Bretagne. Hélène nous raconte l’histoire des premières gardiennes de phare, plus précisément le phare du Paon et celui du Rosédo sur l’île de Bréhat. Tandis que Marlène nous parle des sardinières de Douarnenez, appelées les « Penn Sardin ». Tout ceci est suivi d’une discussion entre elles sur la légende de la ville d’Ys.

Les musiques de l’émission :

Saluez riches heureux – Marie-Aline Lagadic et Klervi Rivière

Les Galvodeux -Fest Noz – An Dro (traditionnel Breton) Patrick Breiz

Penn Sardin – Claude Michel

Zelda (the great fairy’s fountain) – Mahoflute

Le retour du Marin – Marc Ogeret

I can stand it – Telepathe

Crédit photo :

Graffiti de l’artiste brestois Pakone, y est représenté Dahut émergent des flots avec la ville d’Ys en arrière plan.

Titre de la photo : Ville d’Ys par Pakone – crédit photo : Christian Julia