Les fablabs, pourquoi faire ? // 07.04.2022

Jeudi 7 avril à 20h, nous vous faisons découvrir plus en profondeur qui se cache derrière l’une des plus anciennes voix du crépuscule puisque c’est Émile Gayoso, ancien responsable de l’émission, aujourd’hui notre réalisateur régulier, qui nous racontera son travail de sociologue de l’innovation et sa récente enquête de terrain sur les fablabs, leurs objectifs écologiques, leur rôle lors de la crise du covid, et plus si affinités, je veux dire si le chronomètre est de bonne humeur.



Mais déjà, savez-vous ce qu’est un fablab ? Sans me lancer dans une définition façon Larousse, « fab » signifie « fabriquer » et « lab » « laboratoire » (le deuxième vous aviez deviné), donc ce sont des tiers-lieux dédiés à la fabrication.

Avec Émile Gayoso chercheur-danseur, membre du Conseil Scientifique du Réseau Français des Fablabs. Il enseigne la sociologie des sciences et des techniques et les méthodes d’enquête en sciences sociales à Jussieu et Centrale notamment.



Jeudi 7 avril de 20h à 21h sur Radio Campus Paris, 93.9FM, sur le DAB+ ou sur internet