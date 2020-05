Les épidémies : une histoire sans fin // 07.05.2020

Sortir de la sidération et de la peur. C’est l’objectif d’une grande partie de la production médiatique et de la communication des États face à l’épidémie du Covid-19. Toutes les sciences sociales, de l’histoire à la philosophie sont convoquées pour donner un sens à l’enfermement et aux mesures radicales prises pour lutter contre l’épidémie.

Il faut reconnaître que la perspective d’une épidémie avait quasiment disparue des imaginaires des sociétés du Nord. Les dernières semblaient sous contrôle et l’on pensait que ces maladies concernaient des continents lointains suivis par les départements des maladies infectieuses et tropicales.

C’est ainsi que passée la stupeur, on voit fleurir les comparaisons avec les épidémies du passé mais aussi le retour des questions eschatologiques. S’agit d’une punition divine ? D’un avertissement avant la catastrophe écologique ? Les pays les plus pauvres pourront-ils survivre ?

Fidèle à son questionnement sur le long terme, les voix du crépuscule vous invitent à faire un pas de côté pour réfléchir l’historiographie de l’histoire des épidémies, explorer nos imaginaires liés à la maladie et enrichir nos lectures pour repenser les rapports des sociétés aux épidémies.

Il sera donc question des « récits épidémiques », des confinements vus par les sociétés « indociles » d’Afrique, de la communication d’Etat au sein des communautés autochtones, bref, de l’histoire ou des histoires qu’on se raconte du sommet de l’Etat jusque dans les réserves des indiens Navajos en passant par les rues de Dakar. Avec :

Gaëtan THOMAS historien à Sciences Po, médialab. où il travaille sur les épidémies et maladie infectieuse en France et dans les anciennes colonies durant la seconde moitiée du XXi siècle.

Sylvain Landry FAYE Socio-anthropologue au département de Sociologie de la Faculté de Littérature et Sciences Humaines (FLSH) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) travaillant de la santé et en recherche évaluative des politiques et systèmes de santé en Afrique..

Fred EBOKO Socio-politologue, directeur de Recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement, spécialiste des politiques publiques de santé en Afrique.

Quelques adresses en lien avec l’émission :

Des nouvelles de l’Afrique à l’heure du confinement : http://www.facebook.com/coronafrica

Fonds de soutien autochtone face au COVID-19 :

Pueblos du sud-ouest des États-unis : http://pueblorelieffund.org

Dine Navajo : http://www.kinlanimutualaid.org

http://navajohopisolidarity.org

+ la bibliographie recommandée par nos invités :

Eradication de Nancy Leys Stepan

Melancholia and moralism de Douglas Crimp

Les sentinelles des pandémies de Frédéric Keck