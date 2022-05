Les émissions spéciales de la 5eme B collège Thomas Masaryk !

Vendredi 13 mai 2022, les élèves de la 5e B collège Thomas Masaryk ont accueilli dans leurs établissements les médiateurs et médiatrices de Radio Campus Paris pour enregistrer cinq petites émissions spéciales.

Enfilez vos casques et tendez vos oreilles pour découvrir Love Emission, Culture World, Actu Info, Les Totally Spies ou encore After Foot. Chroniques et interviews vous y attendent !

Programme du podcast :

« Love Emission »

Une interview consacrée à l’amour, aux sentiments et parfois, aux difficultés à surmonter.

Présentation : Ayline

Invitée : Khadija

Invitée : Tatiana

Intervieweuse : Shirley

Musique : Yseult feat. S.prit noir, 101 regrets

« Culture World«

Une interview sur les animés, des chroniques musicales et culturelles : bienvenue dans Culture World !

Présentation : Maeva

Chronique sur la juge de Will Smith : Kalliyan

Invitée : Rihanna

Journaliste : Assyah

Chronique : Jorani

Musique : Harry Styles, As it was

« Actu info«

Un émission qui aborde le la crise sanitaire du covid et le foot.

Présentation : Yassine

Chronique : Albej

Chronique : Ousmane

Invité : Yohan

Journaliste : Mathis

« Les Totally Spies«

L’émission porte sur le racisme et ses conséquences au travers d’une interview et d’une chronique.

Samira

Assa

Promédi

« After Foot » Chronique et interview rythme cette émission consacré au foot et particulièrement au club du Manchester United. Présentation : Malick Chronique : Souleymane Invité : Massine Intervieweur : Jordan

Un atelier animé par Suzanne Saint-Cast et Thomas Passard dans le cadre des ateliers « A Vous Les Studios » de Radio Campus Paris ! Un grand merci à Alice Pilette pour la coordination de l’atelier.