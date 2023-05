Les émissions du Lycée Fragonard – Episode 2

Le vendredi 17 avril, des élèves de Première du lycée Fragonard (l’Isle-Adam) se sont installés dans le studio de Radio Campus Paris pour nous présenter leurs émissions, conçues et écrites au cours des semaines précédentes.

A l’occasion de cette grande matinée de restitution, nous avons eu le plaisir d’écouter :

Blablatage à tout âge

Lisa reçoit sur son plateau dédié à la vie du lycée, ses trois chroniqueuses Juliette, Manon et Elina qui ouvrent un espace de parole et de réflexion sur les points positifs et négatifs du lycée. Vous les entendrez interviewer trois invité.e.s, trois acteur.rice.s différent.e.s de leur établissement, Mélyna (élève), Nathan (élève), Gianni (élève) et Marion Rouet (professeure d’Histoire).

Présentatrice : Lisa

Journalistes : Juliette, Manon, Elina

Le Quart d’heure culture

Automobiles, jeux vidéos et cuisine au programme ! Noa présente un magasine culturel éclectique. Shayan et Florian nous informent sur les voitures hybrides et dessinent le panorama des enjeux positifs et négatifs qui ressortent de leur commercialisation aujourd’hui. Ensuite Gedeon, Axel et Clément défrichent les aspects qui font des jeux vidéos une culture à part entière. Enfin Melyna et Elena nous donnent un aperçu comparatif des cuisines italienne et indienne.

Présentateur: Noa

Journalistes : Florian, Shayan, Gedeon, Axel, Clement, Melyna et Elena.

Au scalpel de la beauté

La chirurgie esthétique est le sujet de l’émission animée par Nina. Oumayma et Swann proposent deux chroniques qui nous informent sur l’histoire des pratiques actuelles en nous exposant les détails les plus stupéfiants.

Présentatrice: Nina

Chroniqueuses: Oumayama et Swann.

Le rendez-vous sport

Gianni, accompagné de son co-présentateur Pablo, invitent sur leur plateau, Louis et Nathan respectivement spécialistes et professionnels du football et de la F1. Ensemble, ils s’interrogent sur le paradoxe entre l’investissement financier et la visibilité de ces deux sports. Entre micro-trottoir et débat, nos invités nous donnent de quoi réfléchir aux enjeux de ces mastodontes du monde sportif.

Présentateur : Gianni

Modérateur : Pablo (co-écrit avec Elio)

Journaliste : Marjane (micro-trottoir)

Invités : Louis, Nathan

Rap Quizz

Iris et Charles vous retrouvent pour leur Rap Quizz hebdomadaire et invitent pour cette édition, Zéa, rappeuse et Koray, directeur du label Labelo. Leurs chroniqueurs Aaron et Yohan seront encore et toujours présents pour nous partager leurs anecdotes sur les artistes qui font le monde du rap d’aujourd’hui et d’hier.

Présentatrice : Iris

Animateur des jeux : Charles

Journalistes : Aaron, Yohan

Invité.e.s : Koray, Zéa

Un atelier réalisé le 17 avril 2023 et animé par Églantine Laval et Camille Masson dans le cadre des ateliers d’initiation aux pratiques radiophoniques organisés par Radio Campus Paris.