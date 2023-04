Les émissions du collège Pierre Semard

PS Radio

Au programme de PS Radio :

– animation de l’émission par Fadela

– la chronique culinaire de Jade et Mélanie sur un plat antillais, le dombré aux crevettes

et sur un plat antillais, le dombré aux crevettes – l’interview d’un jeune pongiste, interprété par Kugan , par le journaliste Gharesh

, par le journaliste – réalisation de l’émission par Kim

Musique : Call me what u want – Mons vi

Radio Pierre Semard

Au programme de Radio Pierre Semard :

– animation de l’émission par

– une interview cinéma sur le film Enola Holmes mené par Jian-Jun et Sira

et – la chronique sur les vêtements de Chahineze

– l’interview lecture de Fadela par Rayan

par – la chronique de Denis sur l’écologie en milieu scolaire

sur l’écologie en milieu scolaire – réalisation de l’émission par Rhania et Hajar

Un atelier réalisé le 27 mars 2023 et animé par Léa Capuano et Julia Martin dans le cadre des ateliers d’initiation aux pratiques radiophoniques « A vous les studios » organisés par Radio Campus Paris.