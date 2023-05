Les émissions des 4ème du collège Jean-Jacques Rousseau (Voujeaucourt) // 27.05.2023

1/ Radio Ado

Rose s’entretient avec Olivia, psychologue scolaire, pour parler des troubles anxieux qui touchent de plus en plus d’adolescents. On écoute ensuite Zoé qui partage au micro d’Océane ses techniques pour calmer les crises d’angoisse. Enfin, place à Nesrine et à sa Chronique Book consacrée au phénomène de la new romance. Loric a réalisé cette émission.

Références entendues dans l’émission :

After de Anna Todd

Campus Driver de C.S. Quill

Jamais plus de Colleen Hoover

Calendar Girl de Audrey Carlan

Programmation musicale : Earned It, The Weeknd

2/ 3F in Paris

Nos deux journalistes reporter Élise et Chloé sont parties dans les rues de Paris à la rencontre des passants. On écoute d’abord Monica, une touriste suédoise qui a accepté de livrer ses impressions sur la capitale française. Puis, c’est au tour de Emilie – parisienne – de nous parler de sa ville. L’émission se termine avec un quiz spécial Paris concocté par Loan.

Avec Anne-Charlotte dans le rôle de Monica et Manon dans le rôle de Emilie. Arthur et Axel sont à la réalisation et Giulia à l’animation de cette émission.

Programmation musicale : La Vie en rose, Edith Piaf

3/ La Vie en Vert

Consignes, vrac,… comment l’épidémie de Covid-19 a-t-elle bousculé les habitudes de consommation des citoyens ? Gladys interroge Noah, conseiller municipal, et… Noah, économiste. On écoute ensuite la chronique musicale à trois voix de Sasha, Charlie et Nathaël. Sofian a réalisé cette émission.

Références entendues dans l’émission :

Amnésie, Damso

La misère est si belle, PNL

Jigorō Kanō, reconnu comme le père fondateur du judo

Programmation musicale : Smell Like Teen Spirit , Nirvana

Un atelier mené le 24 avril 2023 et animé par Camille Masson et Mathilde Vinet dans le cadre des ateliers d’initiation aux pratiques radiophoniques proposés par Radio Campus Paris.