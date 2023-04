Les émissions des étudiants germanophones de l’université Sorbonne Nouvelle // 09.04.2023

Huit étudiants germanophones de l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 écoutent la société en devenir à travers deux sujets de plus en plus médiatisés.

#1 – Des femmes et vous

On retrouve Pauline et Justine qui discutent éducation genrée et sexisme ordinaire et on poursuit avec une chronique de Justine dédiée à l’écrivaine Georges Sand. Avec : Aela à l’animation et Manon à la réalisation.

Musique : Notes pour trop tard, Barbara Pravi

#2 – Les Batata

Avec l’appui d’Anouk en régie, Sebastian interroge notre régime alimentaire et les débats qu’il soulève avec deux invités : Lisa Rothenberg, militante vegan et Paul Pogba, éleveur. Avec : Wiebke dans le rôle de Lisa Rothenberg et Adam dans le rôle de Paul Pogba.

Musique : Chicken Song, J. Geco et la chanson Si t’es une petite patate

Un atelier réalisé le 25 mars 2023, animé par Sybille Buloup et Mathilde Vinet dans le cadre des ateliers d’initiation aux pratiques radiophoniques « A vous les studios » organisés par Radio Campus Paris, avec l’Université Sorbonne Paris Nouvelle.