Les émergences de l’Islam en Méditerranée //18.11.2021

Ce jeudi 18 novembre, les Voix du Crépuscule vous amènent à découvrir les débuts de l’Islam, à comprendre les mécanismes de cet empire qui invente de nouvelles pratiques tout en conservant d’antérieurs. C’est ce qu’a cherché à expliquer Annliese Nef.

Annliese Nef est professeur d’histoire médiévale à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Spécialiste de la Méditerranée islamique, elle a publié notamment : Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux XIe et XIIe siècles, Rome, 2011, et plus récemment un livre remarqué, L’Islam a-t-il une histoire ? Du fait religieux comme fait social, Bordeaux, 2017.