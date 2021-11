Les DJ de la haute mer 4ème épisode 28.11.21

Du sauvetage au meurtre.

On se bouscule sur les ondes britanniques, après wonderful radio London financée par des capitaux américains, un nouveau projet aussi piloté depuis les Etats Unis voit le jour. Un navire de 480 tonnes arrive au mouillage au large des côtes de l’Essex et prend place à côté des vaisseaux de Caroline et London, il doit abriter deux programmes différents. Il y a aussi les stations de plus en plus nombreuses qui émettent depuis d’anciens fortins de la R.A.F. Mais en Juin 66, un différent entre deux radios va conduire au drame, l’élan d’enthousiasme qui entourait ces stations maritimes va-t-il connaître un coup d’arrêt ? Et comment va réagir le gouvernement de sa majesté ?

avec les archives de Christopher Todd et Ray Robinson

textes lus par Gwendoline Troyano

voix de traduction : Philipp Fischer

mixage et réalisation : Paul Henri Dimitriu

une émission proposée et produite par Olivier Delaporte

crédit photo off shore radio museum et Tony Thorpe

*à la réécoute d’une archive sonore il s’avère que le sauvetage de la noyade du pilote américain par l’équipage de radio London n’a pas eu lieu depuis le mv Galaxie mais depuis le ravitailleur qui assurait la liaison entre le navire radio et la terre. L’intervention des DJ mentionnée dans le flash d’information fait donc référence à des hommes qui depuis le ravitailleur soient regagnaient le mv Galaxie soit le quittaient pour revenir à terre.