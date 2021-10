Les DJ de la haute mer 1er épisode 03.10.21

Avant la vague de submersion

On vous raconte comment dans les années 50, la naissance du rock’n’roll, un désir d’émancipation de la jeunesse et un monopole des radios d’état étouffant vont conduire certains audacieux à prendre le maquis pour s’emparer des ondes. Sauf qu’ici le maquis c’est la mer…

L’Europe du nord s’enflamme, radio Mercure au large des côtes danoises en 1958, radio Veronica deux ans plus tard à la limite des eaux territoriales hollandaises puis le 27 mars 1964: « this is radio Caroline on one nine nine ». La brèche est ouverte, l’inondation pop va bientôt se produire.

avec

John Mullen, professeur d’histoire britannique à l’université de Rouen Normandie

Documentation et archives de Christopher Todd, Ray Robinson et Joëlle Girard

articles de presse lus par Gwendoline Troyano

Mixage et réalisation par Paul Henri Dimitriu

Montages et production par Olivier Delaporte