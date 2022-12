Les Disques du Lobby : Mélodie Lauret en live ! / 06.12.2022

Alors pour celles et ceux qui ne connaitraient pas notre invité.e, notre chroniqueur Xavier a envie de vous dire : bah, vous avez un petit train de retard. Mais on vous excuse, justement, on est là pour ça…

Petit rappel des faits de qui est Mélodie Lauret, donc : car, oui il y a déjà deux super EP de dispo depuis 2020, (dont un contient d’ailleurs un remix de Vikken qu’on a reçu cette année), il y a également un premier album « Le Moment Présent« , sorti en 2022, qui est super aussi, et franchement, si vous n’avez pas encore croisé d’une manière ou d’une autre notre invité.e, c’est que vous le faites exprès.

Car oui, Mélodie Lauret est déjà partout dans nos petites vies queers : un pied sur les planches de théâtre, l’autre sur celles des salles de concert, notre invité.e multi-tâches nous accompagne aussi bien dans les moments de peine que de joie.

Mais le plus efficace pour (enfin) découvrir Mélodie Lauret, c’est évidemment de l’écouter, et c’est ce qu’on va faire maintenant en live depuis notre magnifique studio de Radio Campus Paris.

Chronique : Ixpé — Les Disques du Lobby

Titres interprétés par Mélodie Lauret en piano-voix

— J’en fais mon arme

— Je te donne tout ce qu’il me reste

Nouveau : Les Disques du Lobby devient un label !

Et il vient d’annoncer sa première sortie, le sublime titre To the moon and back que le DJ OK Pal !, résident de la Discoquette, dédie à son amoureux.