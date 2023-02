Les Disques du Lobby : Chéri en live ! / 31.01.2023

Ce mois-ci, Les Disques du Lobby reçoivent Chéri, qui signe un retour on ne peut plus queer avec son hymne dansant « Chéripop »…

Vous me connaissez, je n’ai pas l’habitude d’écrire des déclarations à toustes nos invités dès le premier live. Et pourtant pour présenter Chéri que nous recevons aujourd’hui, j’avais commencé à écrire une lettre d’amour. Puis finalement je me suis dit que c’était peut-être un peu trop mettre la charrue avant l’ébat donc j’ai fait un peu plus simple.

Alors qui est donc Chéri, l’enfant caché d’un triangle amoureux entre Nicolas Maury, Rosalia et Pierrot la Lune ? Petit fils de grands-pères musiciens, Chéri a bercé dans la musique dès le plus jeune âge, arpentant les scènes de france dans les comédies musicales Emilie Jolie et le Soldat Rose.

Après une longue pause dû à un problème de cordes vocales qui a créé un véritable désamour de la musique en lui, Chéri a depuis retrouvé la confiance dans sa voix et la force nécessaire pour créer ce personnage unique, empruntant à ses racines espagnoles, à ses influences pop et électro. S’en suivent un premier single Vagues, puis un EP fascinant sorti au printemps 2022, intitulé « Pour Te Toucher ».

Aujourd’hui, il revient avec Chéripop, nouveau single qui vient confirmer sa place d’artiste electro-queer à écouter et à suivre de très près..

Chéri sera en concert au Popup du label le 29 mars ! Prenez vite vos places ici

Chronique : Ixpé