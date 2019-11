Les Discrètes : LES FEMMES DU VIN // 23.11.2019

A l’occasion de la célébration du Beaujolais Nouveau, l’émission « Les Discrètes » recevait quatre femmes de l’industrie du vin ! Elles sont sommelière, exportante de vin, organisatrice d’événements et de dégustations, ou encore journaliste culinaire spécialisée dans le vin, mais elles sont surtout venues témoigner à notre micro de leur parcours, de leur quotidien, et de leur vision de l’industrie du vin aujourd’hui !

Une émission pour en apprendre un peu plus sur celles (et ceux) qui font discrètement tourner cette industrie particulière ! Ouvrez les bouteilles et vos oreilles, on vous promet une émission millésime riche en débats pas bouchonnés…

(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération)