Les Discrètes : LES FEMMES DE L’ANIMATION // 15.12.2019

Alors que les fêtes se rapprochent, l’émission « Les Discrètes » recevait trois femmes du monde de l’animation ! Elles sont scénariste, story-boardeuse, réalisatrice, animatrice, illustratrice, productrice, enseignante coordinatrice, en bref multi-casquettes, mais elles sont surtout venues témoigner à notre micro de leur parcours, de leur quotidien, et de leur vision du monde de l’animation d’hier et d’aujourd’hui !

Une émission pour en apprendre un peu plus sur celles (et ceux) qui font discrètement tourner cette industrie particulière ! Vous ne verrez peut-être plus vos dessins animés préférés de la même manière… mais aurez certainement envie d’en découvrir de nouveaux !

Invitées : Claire, Julie et Odile

Présentation : Léa

Réalisation : Ugolin