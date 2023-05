Les émissions du lycée Fragonard – Episode 3

« Les chroniques de la vie lycéenne », « Coco Radio », « La pensée au lycée » et « La vie au lycée »

Quatre émissions proposées par les élèves de 1ère HGGSP au lycée Fragonard de l’Isle-Adam (95)

Les chroniques de la vie lycéenne

Dans cette émission présentée par Dalva, Yaël nous donne des nouvelles de la santé mentale des lycéens et lycéennes. Selon elle, au lycée, on subit beaucoup de stress. Entre l’algorithme de Parcoursup, le choix de plus en plus précoce des spécialisations ou la densité des programmes, « les lycéens ne vont pas bien », nous dira notre chroniqueuse.

De leur côté, Théo, Clara-Lola et Hugo ont promené leurs micros dans les couloirs de leur lycée pour recueillir la parole de leurs camarades sur les meilleurs moments qu’ils ont passé en tant que lycéens.

Au programme aussi, on écoutera l’interview de Yaël. Les lycéen.ne.s se sentent-iels concerné.e.s par l’actualité sociale et politique du pays, et par les mouvements féministes ou anti-racistes ? Elle posera la question à son invitée, Dinah.

Et puis on finira sur une touche d’humour avec Alessandro, qui nous proposera un billet d’humeur consacré à la bêtise humaine.

Une émission réalisée par Julien.

Musique : Hotline bling, Drake

Générique : Générique NBA Extra (BingSport)

Coco Radio

Cette émission présentée par Corentin regroupe un micro-trottoir réalisé par Camille, Jules et Alicia sur l’impact du mouvement LGTQIA+ sur la vie des lycéen.ne.s de leur établissement; suivi d’une chronique de Dina sur l’histoire et l’importance de ce même mouvement. Enfin, retrouvez un débat sur l’humour noir, animé par Julian et Dina avec la présence de deux invités spéciaux : Tony et Yaël !

Réalisation : Ferrouz

Musique : Qui Sait ? – Niro feat. ElGrandeToto

Générique : No Scrub – TLC

La pensée au lycée

Dans cette émission présentée par Tony, on écoutera le reportage de Anissa, Sanah et Étienne, qui ont interrogé des lycéen.ne.s sur le système éducatif français.

Pour continuer, Clémentine reçoit Yaël et Dalva, pour parler du système scolaire. Pour les deux invitées, ce système demande à être amélioré car il fait peser beaucoup de stress sur les lycéen.ne.s.

Enfin, Clémence nous livrera un édito politique sur la fin du clivage gauche-droite.

Réalisation : Maud et Emma

Musique : Au bout de la nuit, Hamza

Générique : No scrubs, TLC

La vie au lycée

Pour terminer, place à une quatrième émission, présentée cette fois par Lola. Au sommaire, Nestor, Sarah et Sakina sont allés sonder leurs camarades lycéens sur deux questions : la vie au lycée et les bons souvenirs qu’ils y ont créés, et leurs avis sur le port de l’uniforme au lycée.

Ensuite, on passera à l’interview de notre journaliste Clément. Il a interviewé Nestor, lycéen à Fragonard, pour parler de Parcoursup, et sur les dernières réformes du baccalauréat.

Enfin, ce sera l’heure de la chronique de Clément. Dans son billet, il parle d’un fléau qui touche de nombreux lycéens : la procrastination.

Réalisation : Lou

Musique : Lost, Franck Ocean

Générique : As it was, Harry Styles

Un atelier réalisé du 27 mars au 17 avril et animé par Andrea Narboni, Colin Gruel et Mathilde Vinet dans le cadre des ateliers d’initiation aux pratiques radiophoniques proposés par Radio Campus Paris.

Vous pouvez retrouver les restitutions des autres ateliers réalisés au lycée Fragonard en cliquant ici.