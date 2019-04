Les carnets de voyages de Jacques Coursil 22.04.2019

Des clubs de New York ou se fabriquait le free jazz dans les années 60 à sa découverte du poète haïtien Frank Etienne, Jacques Coursil égraine ses carnets de voyage. Son itinéraire nous fait croiser les routes de Jaki Byard, Bill Dixon ou Leonard Bernstein. Enregistrant dès 1966 en side man pour le label ESP aux côtés de Sunny Murray ou Frank Wright il publiera ensuite deux albums dans la légendaire série « byg actuel » avec Arthur Jones, Burton Greene ou Anthony Braxton avant qu’une carrière universitaire ne l’éloigne des studios pendant près de 25 ans. IL fait son grand retour en 2005 sollicité par John Zorn et a enregistré depuis deux albums à la dimension poétique et historique ainsi qu’un duo avec Alan Silva. De passage à Paris ou il peaufine un projet autour de l’oeuvre de Frank Etienne, Jacques Coursil, compteur de génie, s’est arrêté dans nos studios et avec lui nous avons construit ce documentaire qui sonne comme un véritable film audio.