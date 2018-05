Les boys sont de retour

Après quelques semaines d’absence, c’est le retour du Tropical Club (pardon le Tropicana Club). Les boys sont back dans les bacs au grand complet ou presque. Si George et Andy sont bien derrières le micro ce soir, ce n’est pas le cas du plagiste qui rame au large des côtes du Cotentin. Sera-t-il de retour samedi prochain ? C’est un mystère. Réponse au prochain épisode en ce qui le concerne.

Pour le programme de ce soir, George et Andy ont amené pour le premier ses cassettes 8 pistes, et son téléphone hyper intelligent pour le second. Entre tradition et modernité, les boys vous proposent une émission à écouter et ré-écouter sans modération ! Et rassurez-vous, les deux compères n’ont rien perdu de leur absurdité. Sortez les verres et les chips, installez vous en terrasse et embarquez vous pour une heure de bonne humeur !

La playlist

Your starter for – Elton John

Rill Rill – Sleigh Bells

You make me feel like dancing – Leo Sayer

Saudade – I know the chief

Stop the rock – Apollo 440

Happy man – Jungle

American Boy – Estelle (sans Kanye West)

Shout – Tears for Fears