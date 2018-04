Les Bords Plateau de la Commune

PA10 Les chinois à Aubervilliers @ Willy Vainqueur

Cette saison 2017-2018, Radio Campus Paris s’est associée au Centre Dramatique National d’Aubervilliers – Théâtre de la Commune pour l’animation des rencontres avec les metteurs et metteuses en scène, acteurs et actrices des spectacles organisées à l’issue des représentations.

L’idée ? : Former et accompagner des étudiants en théâtre de Paris 8 et Paris 10 pour l’animation des bords plateau.

La formation ? : Deux formations de 6h en écriture radiophonique, technique d’entretien et prise de son dans les studios de Radio Campus Paris et un suivi dans l’élaboration de la grille de questions.

Le résultat? : 5 émissions, réalisées par 10 étudiants, à retrouver le samedi à 13h sur la web radio de Radio Campus Paris (à écouter sur la page d’accueil de la radio) et en podcast (sur cette page, après les diffusions sur la web radio).

Au programme :

Bord Plateau 1 : Dom Juan, mis en scène par Marie-José Malis

Animation : Sarah ( étudiante en Master de Théâtre : Scènes du monde, histoire et création à l’Université de Paris 8) et Maxime (étudiant en études théâtrales à Paris 10)

Diffusion samedi 28 avril à 13h

Bord Plateau 2 : From the Ground to the Cloud, mis en scène par Olivier Coulon-Jablonka

Animation : Baptiste et Zoreh, étudiants en Master de Théâtre : Scènes du monde, histoire et création à l’Université de Paris 8.

Diffusion samedi 5 mai à 13h

Bord Pateau 3: Les Chinois, mis en scène par Franck Dimech (Pièce d’actualité n°10)

Animation : Zoreh et Effrosyni, étudiantes en Master de Théâtre : Scènes du monde, histoire et création à l’Université de Paris 8.

Diffusion samedi 12 mai à 13h

Bord Plateau 4 : Trop d’inspiration dans le 93 , (Pièce d’actualité n°11) mis en scène par Monika Gintersdorfer et Franck Edmond Yao

Animation : Assya, Béni, Matthieu et Cécilia, étudiants en Master de Théâtre : Scènes du monde, histoire et création à l’Université de Paris 8.

Diffusion samedi 19 mai à 13h

Bord Plateau 5 : Vêtir ceux qui sont nus, mis en scène par Marie-José Malis

Animation : Lily, étudiante en Master de Théâtre : Scènes du monde, histoire et création à l’Université de Paris 8.

Diffusion samedi 19 mai à 13h30

Merci au CDN d’Aubervilliers, Théâtre de La Commune pour sa confiance, aux étudiants de Paris 8 et de Paris 10 pour leur participation, et à tous les metteurs.ses en scène, acteurs.trices, danseurs.seuses d’avoir joué le jeu des questions-réponses!