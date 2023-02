Dans ce premier épisode, L’Éponge a reçu Aude Selly, coach pour femme certifiée en neuroscience et auteure du roman « Autopsie d’un Burnout, Se reconstruire et se réinventer ».

On a parlé du burnout, qui touche les enfants comme les adultes; ainsi que de ses causes et symptômes.

Retrouvez d’autres épisodes un vendredi sur quatre à 14h !