Leïla Martial, acrobate vocale 03.06.19

Le moins que l’on puisse dire c’est que Leïla Martial est une chanteuse atypique dans le champ du jazz. Chanteuse, est-ce d’ailleurs la bonne définition? Ce qui frappe en effet, c’est qu’elle n’a pas besoin de texte pour incarner les émotions. Chez elle le relief passe par la convocation de certaines traditions vocales mélangées à l’improvisation et l’invention de ses propres langues. De même la musique de son groupe Baa Box ne marche pas rigoureusement dans les strictes traces de la tradition jazz : elle peut prendre des accents world, rock ou créer une sorte de folk imaginaire. Pourtant le titre de son nouvel album renvoie à une composition de Mal Waldron. Cette démarche non conventionnelle avait tout pour nous séduire!

En deuxième heure nous avons cherché qui pouvait être à l’origine de ces voix à mi chemin entre le chant et l’instrument et nous avons bien entendu trouvé Jeanne Lee qui est probablement la première chanteuse à avoir lentement mais surement dérivé du chant dans la tradition. Nous ne perdons pas le fil de l’actualité et passons en revue le nouvel album de l’A.R.B.F qui cette fois-ci puise son inspiration du côté des musiques traditionnelles mexicaines. Enfin nous consacrons la dernière demie heure de l’émission à un hommage à Fritz Novotny, saxophoniste et flutiste autrichien qui fonda le Reform Art Unit en 1965. Fritz Novotny nous a quitté en mai dernier et il nous a semblé évident que cet hommage pouvait être aussi l’occasion d’une découverte car à défaut d’avoir été un collectif populaire, le Reform Art Unit était culte pour un certain nombre d’entre nous, écoutez et vous comprendrez pourquoi.

-Serendipity

-Nuit pygmée

-Jeanne

-Warm Canto

de l’album « Warm Canto » de Leïla Martial

-Jeanne Lee Perry Robinson Gunter Hampel No. 90 26871-02 NY

-ARBF Danza de la culebra

-ARBF one shot o’ mezcal para el señor Eric Dolphy

-Reform Art Unit Yen Goku

-Three Motion Impression

