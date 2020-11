L’École Buissonnière / Le « Bon chic, Mauvais genre » de Pauline

Dimanche 22 novembre, Pauline s’est saisie du micro de l’école buissonnière pour nous parler d’Harry Styles, de la couverture de décembre du Vogue US, des mots d’Alok Vaid Menon sur le sujet et de la nécéssité de s’informer sur la représentation des personnes transgenres dans l’espace médiatique.

Cette émission a été diffusée à l’issue de la Transgender Awareness Week. Il s’agit d’un temps lors duquel les personnes transgenres et leurs allié.e.s mettent en place des actions afin de visibiliser la communauté transgenre, en éduquant un auditoire le plus large possible, à travers les médias, la presse et les réseaux sociaux.

Les comptes instagram spécialistes du sujet que Pauline recommande :

@alokvmenon

@ocean_officiel

@aggressively_trans

@femmetransgang

@endolorix

La playlist :

Treat people with kindness – Harry Styles

What makes you beautiful – One Direction

Golden – Harry Styles

From the dining table – Harry Styles

Sign of the times – Harry Styles

Fine Lines – Harry Styles

Watermelon Sugar – Harry Styles

La vita nuova – Christine and The Queens (ft Caroline Polachek)

Drone bomb me – AHNONI

Cellophane – FKA Twigs

Heaven help me – Lizzo

Une émission écrite et animée par Pauline Assenard-Doré.