Le Tangoute, reconstruire une langue // 08-04-20

Les voix du crépuscule s’essayent à la linguistique. Après l’expérience enthousiasmante de l’émission sur les langues autochtones en septembre 2019, nous réitérons l’embardée mais cette fois avec de la linguistique pure, sans sociolinguistique, et pour le cas d’une langue ancienne disparue. Nous parlons du Tangoute, langue de l’empire du même nom qui vécut il ya environ un millénaire sur un territoire recouvert par des parties de l’actuelle Mongolie et de la province chinoise du Qinghai elle-même située en partie sur le Tibet historique.

Mais comment travaille-t’on sur une langue morte depuis plus de 8 siècles ? Comment déchiffre-t’on son écriture et comment reconstitue-t’on sa prononciation ?

Avec Mathieu Beaudoin, doctorant en linguistique.

Et la chronique de Pascal sur le Tibet.

Jeudi 08 avril 2021 de 20h à 21h