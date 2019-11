Le Soleil c’est l’étoile la plus connu de l’univers puisque c’est la notre. A mi-chemin entre la centrale énergétique vitale et l’arme de destruction massive il conditionne nos existences pathétiques à ses fluctuations physique parfois imprévisible. Et malgré tout cela, certains pensent qu’on ne pouvait pas mieux tomber. Petit tour d’horizon de cette naine qui est le centre de notre monde depuis si longtemps et pour encore quelques temps, espérons le.