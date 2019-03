Le snob d’un autre : snobisme dans le sport

Au bar le café Pola, la team d Snob d’un autre s’est retrouvée pour une émission 100% sportive

Edito :

J’ai grandi dans une famille de sportifs, où j’ai eu le droit de faire le sport que je voulais. Bon. Ça a quand même commencé par de la danse classique pui de l’athlétisme, parce que c’était le sport que mon frère faisait. Plus tard, quand j’ai commencé à avoir envie de faire de la boxe, ça a été autre chose. On m’a dit “fais attention à ton nez, non tu en feras plus tard” pendant que mon frère se castagnait au handball. En attendant j’ai fait de la GRS de la gymn ryth et sportive. Enfin, depuis, on l’a renommé GR. Simplement gynmastique rythmique. je sais pas si vous avez déjà regardé des compétitions de GRS, mais c’est vrai que faire des grands écarts en l’air en lançant un ballon qu’on rattrape VINGT secondes plus tard avec son talon à l’autre bout du pra-ti-cable après deux roulades // le tout sur le rythme de la musique c’est PAS DU SPORT noooon. Bref, quand j’ai commencé mes études, j’ai fait le grand chelem de la révolution familiale : rugby et boxe. Le rugby!, rien à déclarer. Mais je n’étais jamais rentrée dans une salle de boxe. Quelle belle découverte. Pour commencer l’entraîneur a essayé de me persuader apparemment sans raison de venir sur les créneaux réservés aux filles alors qu’il y avait aussi des séances mixtes. Et puis pendant l’année, j’ai entendu la réplique qui est restée gravée dans ma tête, la réplique du coach s’addressant aux mecs qui s’entraînaient au sac : “Allez-y les mecs là! C’est bon, frappe plus fort, c’est pas ta femme, elle ira pas porter plainte après”. Quel doux moment.

Enfant, pendant que tu accrochais des posters de chevaux dans ta chambre, d’autres allaient au stade tous les dimanches matins. Dans la cour de récré, vous étiez comme deux teams irréconciliables. D’ailleurs, la cour de récré était un haut lieu de manifestation sportive où on procédait à la cruelle compétition : qui court le plus vite ? Ces temps-ci ont bien changé et a priori tu ne fais plus la course avec tes collègues pour savoir qui est le plus stylé. Mais que tu l’adores ou que tu le détestes, tu vois du sport à peu près partout et du coup, ces questions sont pour toi.

Aujourd’hui, qui siffle encore l’arbitre ? L’écharpe de supporteur, ça passe ou pas ? Et toi au stade, tu chantes ? Pourquoi on achète des maillots de foot hyper vintage de compétitions qu’on connaît pas ? Est-ce que le quidditch mérite vraiment d’être appelé un sport ? Et la formule 1 ? C’est snob de dire que c’est pas un sport ? Qui sont les mecs qui font de la boxe thaï depuis 1 mois et se font tatouer des trucs en thaï sur le bras ? Est-ce que je suis la seule à n’avoir rien compris au débat sur l’arbitrage vidéo ? Est-ce que le MMA c’est pour des mecs musclés qui ont rien dans le crâne ? Pourquoi pour certains, être prof de sport, c’est naze, mais être coach, c’est la classe ? Et roland garros, est-ce qu’on en parle ? «

Invités :

Flavien Bories : Journaliste sportif. Il collabore notamment avec les chaines So foot, Be in sport et Eurosport.

Jonathan Collard: Professeur de sport dans le secondaire et doctorant à l’institut des Sciences du Sport-Santé de Paris Descartes. Il travaille notamment sur la psychologie sociale, et l’influence des pratiques coopératives sur les relations entre les élèves.

Playlist :

VOYOU : Seul sur mon tandem

DOC GYNECO : Passement de jambes

UEFA Champions League Hymn

Team :

Animation : Nina Beltram / co-animation : Fleur Palazzeschi / chroniques et réactions : Thibaud Texeire, Lucas Aubry, Maxime Le Roch, Ines Benkhicham / Réalisation : Pauline Lecerf, Maxime Fassiotti

Focus :

Le sport pour les résultats par Lucas

Le commentateurs sportifs par Maxime

La soirée de coupe du monde par Thibaud

Le Mondial du sexisme par Ines