Le snob sexuel

Dans le prochain épisode, Le Snob d’un Autre s’associe aux Fesses à l’air, l’émission érotique de Radio Campus Paris pour parler du snob sexuel.



On parlera de rencontre amoureuse, de polyamour, de libido, de Yann Moix, d’injonctions à jouir, d’exotisme sexuel, de taille, de religion, de porno, de BDSM, de masturbation, de position et même de digue dentaire. Qui sont les snobs du sexe ? Y’a-t-il des pratiques acceptées et des pratiques tabou ? Est-ce que l’échangisme, c’est que pour les bourgeois ? Est-ce que la masturbation, c’est que pour les puceaux ?

Toutes les réponses, lors de l’enregistrement de l’émission à Petit Bain, le 13 février de 18h30 à 20h dans le cadre de la deuxième soirée du Festival How To Love.

Pour en parler, nous recevrons Misungui et Janine Mossuz-Lavau



– Misungui est performeuse, modèle, domina, éducatrice sexuelle…. mais c’est avant tout un animal politique. C’est au cours de son cursus universitaire, alors qu’elle étudiait le genre, qu’elle s’est intéressée à la pornographie et aux mouvements féministes qui s’en emparaient. Rapidement elle est passée de la théorie à la pratique et participe depuis à la création d’images, de vidéos, de spectacles et d’ateliers qui explorent la nudité, la sexualité, le rapport entre privé et public, l’intimité, la pudeur et la perversité….

– Janine Mossuz-Lavau est une politologue et sociologue française. Spécialiste d’André Malraux, elle a également travaillé sur la sexualité en France. Elle est l’autrice de La Vie sexuelle des Français et La vie sexuelle en France : comment s’aime t’-on aujourd’hui ?