Le snob d’un autre : les snobismes par le langage

Culture élitiste, populaire, vulgaire, snob, pointue, beauf, mainstream, inaccessible, dominante, Le Snob d’un Autre cherche à décrypter les différentes perceptions et échelles de valeurs qui gravitent autour des pratiques sociales et culturelles.

Est-ce que si je roule les R ou que je continue à parler avec mon accent du sud, je pourrai quand même un jour être président de la république ? Est-ce qu’un jour je pourrai aller en prison si je continue de monter en haut, descendre en bas et de sortir dehors au jour d’aujourd’hui ? Qui parle bien français ? Qui décide des règles ? Pourquoi passons nous autant de temps à jouer à la police de la langue avec nos potes ? On connaît déjà la discrimination au faciès, à la religion, au sexe mais pas vraiment la discrimination à la langue et pourtant ça existe et ça s’appelle la glottophobie.



Accents régionaux, argot, le bon-parlé-français, la correction, l’insécurité linguistique, pour sa troisième émission, Le Snob d’un autre questionne ces sujets avec son habituelle équipe de chroniqueurs. En deuxième partie, elle invite Myriam Bergeron -Maguire, linguiste et Marcelle Ratafia, autrice de l’ABC de l’argot pour l’éclaire sur ces sujets.

Myriam Bergeron –Maguire est maître de conférence à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 en Sciences du langage : linguistique et phonétique générales.

Marcelle Ratafia spécialiste de l’argot et du Paris Populaire, animatrice de la pastille Merci Marcelle qui explique le mariage savoureux de l’argot et du polar dans Pistes Noires sur Canal+, autrice de l’ABC de l’argot et du tout nouveau Abc de la mode.

Playlist :

Azrock – Original Language

Aya Nakamura – Djadja

Les Inconnus – Auteuil, Neuilly, Passy



Biblio :

ABC de l’argot, sans se fader le dico de Marcelle Ratafia, éditions du Chêne, 2017.

