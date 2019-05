Le snob d’un autre : les snobismes du travail

Bienvenue dans le neuvième Snob d’un autre consacré ce mois-ci au travail !

Diffusion vendredi 10 mai à 22h30 sur le 93.9FM

Tu fais quoi dans la vie ? Cette question on a du souvent y répondre et on l’a même souvent posé, en deuxième, juste après « comment tu t’appelles « ? ». Parfois la réponse est simple : boulanger, pompier, médecin. Parfois la réponse est plus compliquée et généralement on répond par … ALORS. Alors en fait je suis contrôleur des processes contentieux à la MAIF, alors en fait je suis middle manager chez IPC consulting, créateur de solution. Alors en fait je suis happy manager. Ces réponses peuvent amener à trois figures.

Dans le premier cas, le métier se suffit par son nom, aucune explication est requise, on poursuit la conversation.

Dans le deuxième cas, le métier est incompréhensible et vous avez réfléchi de nombreuses fois à comment l’expliquer, comment vous mettre en valeur, comment être pédagogue comment convaincre que notre métier est utilise si on arrive à se convaincre soit même.

Et 3ème cas, votre métier est suffisamment peu sexy pour que votre interlocuteur souhaite poursuivre la conversation qui se terminera très vite. Tu fais quoi : je suis juriste, je travaille dans les ressources humaines ah ok. Il est à noté que ce procédé est utilisé par les agents secrets pour qu’on ne leur pose pas plus de question.

Parfois, certains lieux communs viennent nous envahir lorsque quelqu’un nous dit son métier « je suis comédien « ah c’est cool : traduisez : oui mais c’est quoi ton vrai métier, je suis avocat « ah c’est bien traduisez « si tu gagnes tant d’argent pourquoi tu t’habilles si mal ». je travaille dans la pub : « ah génial »…traduisez : « le soleil vient de se lever, on est tous venu retrouver l’ami du petit déjeuner »…Certains n’ont pas envie de se définir uniquement par leur travail et mettent un point d’honneur à argumenter que c’est alimentaire. Je suis vendeur en pharmacie MAIS C’EST ALIMENTAIRE A COTE JE PEINS DES TABLEAUX DES BEAUX TABLEAUX, VOUS VOULEZ LES VOIR.

Il paraît qu’on existe à travers notre travail, si il nous épanouit, on est heureux et dans le cas contraire on peut arriver à des extrémités qui sont au cœur du procès France Telecom qui se déroule en ce moment.

Invités :

Stéphane Le lay : sociologue du travail spécialisé dans : la santé mentale au travail, la précarisation salariale, les éboueurs et l’instrumentalisation des jeux par les managers.

Playlist :

Ben Mazué – 52 ans

Rihanna – Work

Team :

Animation : Maxime Fassiotti/ co-animation : Fleur Palazzeschi / chroniques et réactions : Maëlle Bourhis, Jean-Baptiste Prévost, Maxime Le Roch, Ines Benkhicham, Benjamin Robert, Manon Dubois / Réalisation : Ugolin Crépin-Leblond