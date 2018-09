Le snob d’un autre : le snobisme musical // 28.09.18

Culture élitiste, populaire, vulgaire, snob, pointue, beauf, mainstream, inaccessible, dominante, Le Snob d’un Autre cherche à décrypter les différentes perceptions et échelles de valeurs qui gravitent autour des pratiques sociales et culturelles.

« Quoi ? T’écoutes ça ? mais c’est hyper commercial !! ‘fin, désolé mais.. mais c’est d’ l’ la merde !!!!! »

«Tu connais pas ça ? Mais juste mec, y’a rien de mieux, c’est du Smooth Urban Progressif Rock Estonian Indie Vaporwave Dream Pop, moi j’écoute que ça ! »

Pour cette première émission, Le Snob d’un Autre s’est intéressé au snobisme musical. Aux côtés des chroniqueurs Maureen, Jonathan et Nina, Maxime et Inès tentent de décrypter : c’est quoi être snob ? qui est snob de qui ? pourquoi est-on snob ? mais aussi quelle musique est cool et quelle musique ne l’est pas ? pourquoi ?

Pour nous aider à répondre à ces questions, Thomas Mercier-Bellevue et Olivier Lamm nous rejoignent dans la deuxième partie de l’émission.

Thomas Mercier-Bellevue est en 2ème année de doctorat à la Sorbonne. Sa thèse, rattachée au Centre Victor Basch et dirigée par Marianne Massin, est consacrée à la pop mainstream. Elle s’intéresse à la critique musicale pour retracer la genèse théorique du mépris dont ce genre est l’objet.

Olivier Lamm est journaliste musical au service culture de Libération, spécialiste de musiques électroniques, critique pour Chronic’art et Trax, chroniqueur à « la Dispute » sur France Culture et contributeur pour la revue musicale Audimat.

Présentation : Ines Benkicham / Animation première partie : Maxime Le Roch / Interview : Fleur Palazzeschi / Chroniques : Maureen Lepers, Jonathan Beilin , Nina Beltram et Maxime Fassiotti / Réalisation : Maxime Fassiotti / Montage : Maxime Le Roch