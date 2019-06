Le rond-point des allumés du jazz avec Jean Rochard – 17.06.19

Des rencontres à l’automne en Avignon, sur le thème « enregistrer la musique pour quoi faire? » S’ensuit une revue, magnifique hors-série sur papier argenté, agrémenté d’un vinyle offert par des collectifs membres des allumés du jazz. L’année a été intense pour les Allumés du Jazz, bien trop pour ne pas chercher à en savoir plus sur cette fédération/association/bande qui anime et bouscule le jazz français comme peu d’autres depuis près d’un quart de siècle.

Nous recevons Jean Rochard, fondateur du label NATO et responsable du journal des Allumés du Jazz, pour essayer de nous dresser le portrait de cette fédération de labels et collectifs de musicien.ne.s. L’occasion de parler politique (un peu), subventions (beaucoup), musique enregistrée et sur scène (passionnément).

En deuxième heure, nos chroniqueurs et chroniqueuses proposent un programme éclectique, entre rééditions savoureuses de Jacques Thollot, de l’ICP ou de Tapscott et exploration des liens entre peinture et jazz avec la carrière de Franck Nicolas.

Jazz and Co est en pause cet été, mais revient pour de nouvelles aventures la saison prochaine! Stay tuned!