Dans cet épisode, Le Quatrième Mur reçoit Mehdi Bayad, créateur de fictions de genre auditives comme Bisou à demain ou Rouge vif.

Comment écrire des podcasts addictifs et surprenants ? Comment jouer sur l’abstraction et l’imagination de l’auditeur pour leur donner plus de relief ? Pour nous, il revient sur ses méthodes de travail et ses inspirations.

Le parcours et les créations de Mehdi Bayad : https://bela.be/auteur/mehdi-bayad