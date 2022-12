L’invitée de cet épisode du Quatrième Mur est Karimouche, chanteuse ayant déjà trois albums à son actif et très présente sur scène. Elle est également comédienne et on a récemment pu la voir dans des films et séries aux côtés de Roschdy Zem, Laure Calamy ou Mélanie Thierry.

Pour nous, elle évoque son parcours atypiques, son actualité et ses projets.